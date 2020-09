OL - Bruno Cheyrou juge la sortie médiatique de Jeff Reine-Adélaïde

Bruno Cheyrou, le nouveau responsable de la cellule de recrutement de l'Olympique Lyonnais, a évoqué le cas Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain de l'OL de 22 ans a, en effet, profité du rassemblement avec l'équipe de France Espoirs pour pousser un coup de gueule concernant sa situation à Lyon, et ouvrir clairement la porte à un départ. Mais pour Cheyrou, cette sortie médiatique n'est pas "dramatique".

"C'est Juni et le coach qui vont pouvoir gérer cette situation. Je pense que c'est parfois légitime et normal que les joueurs qui jouent un petit peu moins aient cette envie de jouer. Il y a rien de dramatique, au contraire. Je pense que Jeff est un joueur exceptionnel et qu'il ne va pas partir cette saison" a-t-il déclaré sur Téléfoot.