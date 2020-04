OL - Bruno Genesio défend son bilan

Parti à l'issue de la saison dernière, à l'échéance de son contrat, Bruno Genesio n'a pas laissé un très bon souvenir à une partie très audible, pour ne pas dire majoritaire, des supporters lyonnais. Au cours d'une interview retransmise sur la chaîne TV du club, le technicien de 53 ans a tout de même tenu à défendre son bilan, en particulier celui d'une ultime saison particulièrement éprouvante, conclue avec une élimination en 8e de finale de la C1 et une 3e place en Ligue 1.

"Je n’ai pas le sentiment de ne pas avoir fini le boulot. On a pris la décision qu’il fallait avec le président. Je pense avoir terminé le travail", résume celui qui entraîne désormais le Beijing Guoan, en Chine. "Tout n’a pas été parfait mais on a obtenu avec tous ceux qui ont travaillé à mes côtés des résultats corrects. Je suis parti à la fin de mon contrat et avec l’équipe directement qualifiée pour la Champions League."