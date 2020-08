OL - Bruno Genesio dévoile la recette pour battre Manchester City

"J'ai de très bons souvenirs à l'OL, mais cette rencontre est au top." Plus d'un an après la fin de son passage sur le banc lyonnais (2015-2019), Bruno Genesio garde évidemment en mémoire la victoire de son équipe sur Manchester City (1-2) lors de la phase de poules de la Ligue des Champions 2018-2019. Contacté par L'Equipe pour aborder les retrouvailles entre les deux clubs, samedi soir en quart de finale de la C1, celui qui entraîne désormais le Beijing Guoan en Chine délivre quelques conseils pour recréer l'exploit. Et la clef, selon lui, réside dans la jauge de confiance des hommes de Rudi Garcia.

"Notre idée première dans la préparation : éviter de se résoudre à la défaite ou se dire qu'on allait limiter la casse. Nous devions jouer notre chance à fond. C'était impératif de sortir de la posture de la victime", se souvient Genesio. "Plus ça approchait, plus les joueurs devenaient relâchés, confiants. Ensuite, on a été présents sur les aspects athlétiques, tactiques et nous avons eu aussi la réussite. Durant la causerie, j'avais insisté sur l'idée que nous allions beaucoup courir, que nous devions être disciplinés mais qu'il fallait prendre des risques pour ressortir le ballon proprement quitte à se faire contrer dans la construction." D'après lui, cet exploit vieux de presque deux ans doit servir aux joueurs encore présents. "Car beaucoup d'entre eux ont participé à ce match, les Maxwel (Cornet), Memphis (Depay), Houssem (Aouar), "Antho" (Lopes), Marcelo, (Jason) Denayer... Ils l'ont fait", rappelle-t-il. "En plus, dans ce contexte, un seul match et à huis clos, l'équipe la moins forte est avantagée. Il faut qu'ils y croient."