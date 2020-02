OL - Bruno Genesio donne son avis sur Rayan Cherki

Depuis la Chine, Bruno Genesio garde un oeil attentif sur les performances de l'Olympique Lyonnais et des talents qui continuent d'y émerger. Rayan Cherki (16 ans), qu'il a vu éclore dans les équipes de jeunes sans avoir l'occasion de le lancer chez les professionnels avant son départ en fin de saison dernière, en fait évidemment partie et au cours d'une interview donnée à Téléfoot, il a eu l'occasion d'évoquer son évolution sous les ordres de Rudi Garcia.

"Oui, il peut aller loin dans sa carrière, mais pour l'instant, viser le Barça ou le Real, je préfère dire qu'il lui faut du temps. Qu'il soit patient, qu'il continue à travailler et à franchir les étapes", conseille l'entraîneur du Beijing Guoan. "Je pense qu'il a pris avec son entourage la bonne décision de rester à Lyon et d'y signer son premier contrat professionnel. Maintenant, il faut qu'il continue de progresser et de travailler comme il le fait. Il faut être patient."