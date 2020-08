OL - Bruno Guimarães veut croire en l'exploit face à Manchester City

Samedi soir (21 heures, Estádio José Alvalade), l'Olympique Lyonnais va tenter d'obtenir sa place dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Pour ce faire, les Rhodaniens devront faire tomber Manchester City à l'occasion des quarts de finale. Bruno Guimarães (22 ans), arrivé cet hiver dans la capitale des Gaules, a évoqué cette affiche sur le site officiel de l'UEFA.

"C’est le match le plus important de la saison, car nous savons que nous devons le gagner pour continuer à jouer en Champions League. Mon rêve est de jouer aussi en Champions League la saison prochaine, mais pour cela, nous devons gagner la Champions League actuelle. Je sais que ce sera un match très dur, très difficile, contre une équipe très forte qui a le ballon presque tout le temps. Chaque fois que nous aurons le ballon, nous devrons jouer et si nous jouons bien, nous pouvons gagner le match", a indiqué le milieu de terrain brésilien, et de conclure : "Nous sommes une équipe unie, nous sommes une équipe très forte aussi, donc je pense que nous pouvons jouer avec et sans le ballon. Nous verrons comment le match se déroulera".