OL - Bruno Guimaraes, positif au coronavirus, est bloqué au Brésil

Alors que les joueurs de l'Olympique Lyonnais retrouvent les chemins de l'entraînement ce vendredi, Rudi Garcia devra composer sans Bruno Guimaraes. En effet, d'après L'Equipe, le milieu de terrain brésilien a été testé positif au coronavirus chez lui au Brésil. Il ne bougera donc pas de Rio de Janeiro jusqu'à ce qu'il soit guéri et testé négatif, et ne rentre donc pas en France. Il manquera la réception de Lens mercredi, et pourrait déclarer forfait face à Rennes le 9 janvier.