OL - Bruno Guimaraes, Toko Ekambi... Beaucoup d'incertains pour affronter le PSG

L'entraîneur de l'OL, Rudi Garcia, a fait un point sur l'état de santé de son groupe avant la réception du PSG, ce mercredi, en demi-finale de Coupe de France. Le technicien rhodanien doit faire face à beaucoup d'incertitudes à 24 heures du coup d'envoi. "Il faut que j'attende l'entraînement de cet après-midi et de demain pour choisir mon équipe. Il y a beaucoup de joueurs en difficulté : Maxwel Cornet, si on ne sait pas si il pourra être dans le groupe, va beaucoup mieux. Il y a des chances qu'il puisse jouer. Marçal a une petite alerte musculaire, il ne va pas faire grand chose aujourd'hui et on verra demain. Karl Toko-Ekambi est dans le même cas". Mais ce n'est pas tout : "Bruno Guimaraes et Kenny Tete sont un petit peu malades. On verra si ils sont à 100% ou pas. On fera n entrainement spécifique demain matin pour voir qui est disponible ou pas".

Youssouf Koné, blessé depuis début décembre, pourrait faire son retour dans le groupe en cas d'absences de Cornet et Marçal. "Youssouf est là, il a fait une opposition d'une heure trente dimanche. Si j'ai les forfaits de Maxwel et Marçal, il est possible qu'il soit dans le groupe."