OL - Bruno Guimaraes, une première prometteuse

Apparu pour la première fois sous les couleurs lyonnaises vendredi soir à Metz, Bruno Guimaraes a réalisé une prestation prometteuse à l'occasion de ses premiers pas en tant que néo-gone.

Resté sur le banc la semaine passée lors de la réception de Strasbourg au Groupama Stadium (1-1), Bruno Guimaraes a célébré sa première titularisation sous le maillot lyonnais, vendredi soir, face au FC Metz (0-2). Positionné dans la zone gauche d'un double pivot composé de Lucas Tousart et lui-même, le Brésilien a livré une prestation de bon augure pour la suite des événements. Arrivé du Brésil lors du mercato hivernal, le milieu de terrain n'a pas semblé dépaysé et complètement en décalage avec le football européen. Intelligent dans son approche du match, il a d'abord opté pour la sobriété. Entre passes latérales assurées et bonne couverture de sa zone de jeu, il a dans un premier temps cherché à faire grimper son capital confiance.

Rapidement à l'aise dans l'entre-jeu, il est sorti de sa zone de confort au fur et à mesure afin de faire preuve davantage d'audace, sans pour autant tomber dans le superflu. Suite aux difficultés intermittentes à toucher les attaquants lors de ce match, Guimaraes n'a pas hésité à s'intercaler entre les lignes afin de servir de relais. A l'image de son contrôle soyeux suivi d'une passe dosée et dans le bon tempo pour Toko-Ekambi (19e), le Brésilien a pris des initiatives. En milieu de seconde période, suite à une passe bien sentie entre le latéral et le défenseur central, il était de nouveau à l'origine d'une action menant à un but de Terrier, refusé pour hors-jeu (67e). Dans un système à trois défenseurs mis en place en partie pour lui, le milieu de 22 ans s'est montré à l'aise techniquement (2 dribbles réussis sur 3, 87% de passes réussies).

"Bruno s'est très bien intégré au jeu. Il a joué en une touche, il est capable de jouer vers l'avant, je suis satisfait. Ça a peut-être d'ailleurs été le plus juste de nos joueurs dans le jeu" racontait Rudi Garcia après le match. Des mots flatteurs et prometteurs pour la suite. Au delà de sa qualité technique, il s'est également montré solide au duel (8 duels gagnés sur 12) et a terminé la rencontre avec 11 pertes de balles, second total le plus faible dans les rangs lyonnais après Jason Denayer (8e). Dans un secteur où son compatriote et coéquipier Thiago Mendes a souvent été à la peine cette saison, Bruno Guimaraes a indéniablement marqué des points en Lorraine. Mercredi soir, il pourrait éventuellement avoir l'occasion de confirmer cette bonne première impression face à un tout autre adversaire, la Juventus de Turin, en Ligue des Champions.