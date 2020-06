OL - Bruno Guimaraes commence à s'en sortir avec la langue française

Transféré à Lyon en janvier, mais débarqué dans le Rhône seulement quelques semaines plus tard, Bruno Guimaraes s'est vite adapté au football européen. Sa prestation de haut vol face à la Juventus, en février, en 8e de finale aller de la Ligue des Champions, ne laissait aucune place aux doutes sur sa capacité à s'imposer sur les pelouses du vieux continent.

Mais dans son quotidien, le jeune milieu de terrain brésilien a pu se retrouver un peu plus en difficulté en posant ses valises dans un pays dont il ne connaissait pas la langue. "Je prenais des cours d'anglais quand je jouais à l'Athletico (Paranaense), mais dès que je suis arrivé à Lyon, le club m'a demandé d'apprendre le plus vite possible le français", confie Guimaraes au Bleacher Report. "Je peux déjà prononcer quelques mots et en comprendre d'autres. C'est une étape importante pour s'adapter complètement." L'international Espoirs brésilien confie par ailleurs être "chaque jour un peu plus persuadé d'avoir fait le bon choix en signant à Lyon".