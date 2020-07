OL - Bruno Guimaraes envoie un message à l'effectif avant le PSG et la Juventus

Pour son tout dernier match amical avant la finale de Coupe de la Ligue face au Paris Saint-Germain, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont disposé du club de Jupiler Pro League du Royal Antwerp (2-3, résumé), ce vendredi après-midi. Sur le site officiel des Gones, Bruno Guimaraes, le milieu de terrain rhodanien, a livré son analyse de la partie. Le Brésilien est très clair : l'OL ne pourra pas livrer pareille copie la semaine prochaine au Stade de France s'il souhaite s'imposer.

"Les deux buts sont regrettables. On va tout faire pour régler nos soucis défensifs. On gagne 3-0 donc je pense que c’est pour ça que l’on s’est relâchés, on ne pourra pas commettre les mêmes erreurs contre le PSG ou la Juventus", a estimé l'ancien joueur de Athletico Paranaense, qui se veut résolument confiant pour les belles échéances à venir de son équipe : "Je pense que nous serons prêts pour ces deux matches. Nous pouvons les gagner, j’y crois".