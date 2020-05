OL - Bruno Guimaraes livre son ressenti sur la L1

Arrivé à l'Olympique Lyonnais l'hiver dernier, Bruno Guimarães (22 ans) a fait forte impression pour ses débuts sur les terrains français. En seulement cinq matches disputés, toutes compétitions confondues, le milieu de terrain brésilien s'est mis tout le monde - ou presque - dans sa poche, suscitant déjà de grosses convoitises sur le marché. Dans un entretien accordé à UOL Esporte, après avoir brièvement évoqué son avenir, l'ancien joueur de l'Athletico Paranaense a livré son premier avis sur la Ligue 1. S'il trouve l'élite française rude mais de qualité, le Brésilien déplore cependant un petit manque de créativité et d'initiative chez les joueurs de l'Hexagone.

À lire aussi : Bruno Guimaraes dans le flou concernant son avenir

"On dirait des matches de Libertadores (rires). Les matches sont très accrochés et les arbitres n’aiment pas trop siffler des fautes. Il faut penser très vite, il ne faut pas se cacher pour tenter un dribble. Il faut comprendre le style de jeu. C’est un championnat très physique. Il y a beaucoup de contacts", a déclaré le numéro 39 des Gones, et de poursuivre : "Ici, le marquage réduit davantage qu’au Brésil votre temps de décision. Au Brésil, j’avais parfois quatre à cinq secondes pour penser à ce que j’allais faire. Ici, parfois, je n’ai qu’une seconde ou deux. On dirait des fois que les joueurs sont des robots. Les gars ne cassent pas les lignes, tout est très synchronisé, organisé. Je pense que des fois, c’est une erreur parce qu’un joueur ne peut pas être un robot. Les joueurs doivent faire des actions différentes. Parfois, il faut faire un petit pont pour pouvoir faire une bonne passe après".