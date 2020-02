OL - Bruno Guimaraes ne jouera pas face à l'OM

Arrivé hier soir tard à Lyon, Bruno Guimaraes devra attendre avant de disputer son premier match avec l'Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain de 22 ans, qui arrive en pleine forme après avoir été élu meilleur joueur du tournoi pré-olympique d'Amérique du Sud, ne sera pas présent dans le groupe face à l'OM en quart de finale de Coupe de France, comme l'a expliqué Rudi Garcia.

"Pour Bruno Guimaraes, il va devoir bien récupérer et on verra plus tard pour le match du week-end" a-t-il déclaré. L'entraîneur devra aussi faire avec plusieurs absents de taille, comme Marcelo et Jean Lucas (suspendus), mais aussi quelques incertitudes avec Cornet ou Mendes. "On a deux joueurs suspendus avec Marcelo et Jean Lucas. Léo Dubois n'est pas encore prêt. On va voir pour Maxwel Cornet. Thiago Mendes a pris un coup. On va voir si il peut postuler".