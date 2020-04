OL - Bruno Guimaraes revient sur sa décision de choisir Lyon et de snobber l'Atlético

Au cours d'un entretien pour Goal Brésil, Bruno Guimaraes est revenu sur sa décision de rejoindre l'Olympique Lyonnais au mois de janvier. Annoncé, un temps, à l'Atlético Madrid, qui bénéficiait d'une clause de priorité, le milieu de terrain de 22 ans a finalement donné sa parole à Juninho et l'OL...

"L'Atlético Madrid avait la priorité [pour ma signature] pendant un certain temps, mais a fini par choisir de ne pas l'exercer. L'Atlético a alors décidé de reprendre son approche après que Benfica et Lyon soient arrivés. Depuis mon premier contact avec Juninho, la décision d'aller à Lyon grandissait dans ma tête. J'ai donné ma parole à Juninho et, pour moi, la parole vaut beaucoup. Je suis content de la décision que j'ai prise" explique-t-il. "L'Atlético avait la possibilité d'exercer ou non son avantage. Au début, ils ne faisaient pas d'efforts, et peu de temps après, Lyon est apparu. J'ai donné ma parole à Juninho, je n'allais pas revenir dessus. Je suis content de cette décision."