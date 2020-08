OL - Bruno Guimaraes s'exprime sur son avenir

Bruno Guimaraes, qui a livré ses ambitions en Ligue des Champions avec l'Olympique Lyonnais au cours d'un entretien avec L'Equipe, a également abordé son avenir au club. Le Brésilien, arrivé à Lyon l'hiver dernier, a estimé qu'il était "normal" que des clubs s'intéressent à lui. "Mais je n'y pense pas, je pense à faire en sorte que Lyon ait des résultats à la hauteur de ses ambitions et de la passion de ses supporters" a-t-il fait savoir.

Le milieu de 22 ans (sous contrat jusqu'en 2024) a ensuite rassuré les supporters lyonnais : "il y a des grands joueurs ici entre (Houssem) Aouar, (Memphis) Depay, et d'autres, on a tout pour faire de grandes choses ici". En revanche, il a avoué qu'une non qualification en Champions League la saison prochaine pourrait "être un problème" pour conserver les meilleurs éléments.