OL - Cabaye voit l'histoire mal se terminer pour Rudi Garcia à Lyon

Arrivé il y a plus d'un an sur le banc de l'Olympique Lyonnais pour pallier le départ de Sylvinho, Rudi Garcia peine à convaincre dans le Rhône. Après une première saison à la tête du club rhodanien ponctuée par une triste 7ème place, l'ancien entraineur de l'AS Roma tâtonne sur ces neuf premières journées et n'arrive pas à véritablement lancer sa saison. Pour Yohan Cabaye, l'histoire entre l'OL et Rudi Garcia va très certainement mal se terminer.

"Force est de constater que les gens ont un peu raison. Nous, quand on a gagné le championnat, je me rappelle de matchs vraiment très difficiles qu'on gagnait à la fin avec les joueurs du banc qui faisaient la différence. Il arrive vraiment à concerner tout son groupe sur une certaine période. Mais ensuite, on peut voir avec ce qu'il s'est passé que c'est difficile pour lui de finir une histoire dans les clubs. Je ne sais pas pourquoi mais à Lille, ça ne s'est pas très bien fini, à la Roma non plus. A Marseille, on peut voir que certains joueurs ont beaucoup de rancœur envers lui. On va voir comment cela va se terminer à Lyon mais sa carrière montre que malheureusement, ça ne se finit pas souvent bien dans les clubs" constate celui qui a évolué entre 2008 et 2011 sous les ordres de l'actuel entraineur lyonnais.