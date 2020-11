OL - Caqueret le reconnait, l'OL a encore 'énormément de progrès à faire'

La satisfaction était de mise chez Maxence Caqueret, hier après-midi, au sortir du court mais précieux succès obtenu par l'Olympique Lyonnais sur la pelouse du SCO Angers (0-1, résumé et notes). Pour le jeune milieu de terrain des Gones (20 ans, 8 matches joués en championnat cette saison), son équipe a su faire preuve d'un très bon état d'esprit pour arracher une importante victoire en cette 11ème journée de Ligue 1.

"C’était un terrain très compliqué. Il était difficile de faire du jeu. On n’a rien lâché et on a marqué ce but qui nous offre trois points. Il y a énormément de progrès à faire. On a fait une première période très moyenne. On a su relever la tête en seconde et être mieux", a indiqué le numéro 25 sur le site officiel de l'OL, et d'ajouter : "Le club et le coach font confiance aux jeunes. À nous de faire le travail. Je suis très content aussi pour Yaya Soumaré pour ce premier groupe".