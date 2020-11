OL - Caqueret s'inspire d'Iniesta

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est l'un des meilleurs d'Europe et il vient une nouvelle fois de le prouver. Maxence Caqueret est sans conteste la révélation de la saison dernière de l'OL. Ce milieu de terrain de seulement 20 ans a brillé notamment lors du Final 8 où face à de grandes écuries européennes il est parvenu à démontrer sa qualité technique mais également de passe. Pour progresser dans cette nouvelle étape de sa jeune carrière, le joueur des Gones a avoué s'inspirer d'Andrés Iniesta.

"J'ai toujours été dans cette optique de faire jouer mes coéquipiers, de faire passer le collectif avant l'individualité depuis que je suis petit. Cela m'a aidé dans ma progression et jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours un modèle dans le monde du foot, qui est Iniesta. C'est un joueur qui m'a toujours marqué par son intelligence et sa façon de jouer. C'est une personne qui parait très calme et qui fait briller les coéquipiers par ses passes, par tout ce qu'il fait. C'est vraiment un joueur qui m'a marqué et que j'ai aimé regarder jouer", a confié le Lyonnais au micro de Canal+ Sport.