OL - Cherki entre dans l'histoire du club

Samedi soir, l'Olympique Lyonnais était en balade chez son voisin de Bourg-Péronnas. Le 32e de finale de Coupe de France entre les deux équipes a vu l'OL infliger une correction à son adversaire (0-7, analyse et notes). Au delà du score fleuve, cette rencontre a été marquée par les premiers buts en professionnel de Maxence Caqueret et surtout, Rayan Cherki. Entré en jeu à la 75ème minute en remplacement de Maxwel Cornet, le jeune attaquant lyonnais a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, d'un ballon piqué bien senti.

En inscrivant ce but à 16 ans et 140 jours, Cherki est ainsi devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l'Olympique Lyonnais en compétition officielle, de quoi graver encore un peu plus cette réalisation dans sa mémoire. Il devance Laurent Sevcenko (16 ans et 289 jours) ainsi que Bernard Lacombe (17 ans et 114 jours). Déjà devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la Youth League à 15 ans et 33 jours en 2018, Rayan Cherki devrait sans aucun doute encore faire parler de lui à l'avenir.