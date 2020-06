OL - Christophe Dugarry se prononce sur le comportement de Jean-Michel Aulas

Depuis l'arrêt de la saison 2019-2020 de Ligue 1, acté le 30 avril dernier, Jean-Michel Aulas se démène pour défendre les intérêts de son club, l'Olympique Lyonnais. Interrogé à ce sujet par nos confrères du Parisien, Christophe Dugarry a livré son opinion. Le Champion du Monde 1998 avec les Bleus dit avoir "beaucoup de respect" pour l'emblématique président rhodanien mais lui reproche d'avoir trop souvent changé d'avis.

"M. Aulas défend son club. C'est parfois ridicule mais il le fait avec son cœur. J'ai beaucoup de respect pour lui car il est à l'origine de ce que son club est devenu mais combien de fois il a changé d'avis? Il voulait une saison blanche puis était d'accord avec le président de Nice pour reprendre le championnat en septembre…", a rappelé le consultant de RMC, et de tirer à boulets rouges sur les instances françaises : "Une chose est certaine, la décision du gouvernement a été prise trop tôt. Mais les dirigeants n'avaient qu'à arrêter de se bouffer le bec dès le début, voilà la situation aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard si on est peut-être le seul championnat qui ne va pas reprendre. Quand on voit comment fonctionnent nos instances, c'est à mourir de rire".