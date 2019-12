OL - Ciprian Tatarusanu est toujours en rogne

Les Lyonnais ont renoué avec la victoire et Ciprian Tatarusanu a obtenu sa première titularisation lors du succès facile face à Toulouse en 8e de finale de la Coupe de la Ligue. Les critiques légitimes du portier roumain sur sa situation à Lyon constituent le point noir de la soirée. Arrivé libre en provenance de Nantes cet été, le gardien de 33 ans qui affirmait en juillet avoir signé "pour jouer et être numéro 1", ronge son frein depuis le début de la saison. Dans l’ombre d’Anthony Lopes, le portier n’a pas mâché ses mots après la qualification obtenue (4-1) pour expliquer le calvaire qu’il vivait sous ses nouvelles couleurs.

"Je me suis senti bien. Je suis content de ma prestation et de celle de toute l’équipe. Pour tous les joueurs, il est important de jouer. Je n’ai pas eu la chance de jouer pour l’instant. Je l’ai fait aujourd’hui. On verra ce qu’il se passera après les vacances" a déclaré le portier. Alors que le mercato s’ouvre le 1er janvier après la trêve, le joueur sous contrat jusqu’en 2022 est resté vague sur un possible départ : "On verra. L’équipe a encore un match. C’est très important. On verra ce qu’il se passera après ce match". "Je ne suis pas content d’être gardien numéro deux. C’est la décision de l’entraîneur et je la respecte", a-t-il conclu passablement agacé. Le mercato s’annonce agité du côté de Lyon.