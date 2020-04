OL - Cornet dévoile une anecdote étonnante

Devenu professionnel en 2012 sous les couleurs du FC Metz, Maxwel Cornet a réalisé son rêve de faire du football son métier. Depuis 2015, l'attaquant ivoirien évolue à Lyon, mais pour lui, tout a commencé dès son plus jeune âge, en Côte d'Ivoire. "Tout petit, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ici, j'étais tout le temps avec mon ballon. Je ne rentrais jamais manger à midi parce que j'étais sur les terrains de foot. Il y avait cet amour. Dès le début j'ai su que je voulais devenir footballeur professionnel. Je m'en suis donné les moyens en travaillant tous les jours" a indiqué le joueur de 23 ans lors d'un live Instagram organisé sur le compte de RMC Sport.

Ensuite, le Lyonnais a raconté une anecdote concernant un moment en particulier qui lui a fait prendre conscience de sa volonté de devenir footballeur. "J'ai une petite anecdote. Quand Julien Faubert jouait à Bordeaux, il est venu faire un match à Metz. J'étais ramasseur de balles et j'étais comme un fou à l'idée d'être sur le terrain et de pouvoir donner les ballons aux joueurs. A la fin, il sort, enlève son maillot et me le donne. J'étais comme un fou ! Je lui ai fait un gros câlin et je lui ai dit "Merci tonton!" Je ne sais pas pourquoi je l'appelais comme ça ! A ce moment-là, je me suis dit que moi aussi je voulais devenir footballeur professionnel, que moi aussi je jouerai à Saint-Symphorien et que j'aurai mon nom sur le maillot" a-t-il confié. Une belle histoire et un rêve réalisé !