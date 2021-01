OL - Cornet et Aouar incertains pour le derby à Saint-Etienne

Ce dimanche soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), l'Olympique Lyonnais fera un court déplacement dans le Forez pour retrouver l'AS Saint-Etienne. Pour ce second acte du derby rhônalpin, qui clôturera la 21ème journée de Ligue 1, les Rhodaniens seront privés de Lucas Paqueta, qui purgera un match de suspension.

Face aux Verts, les Gones pourraient aussi devoir faire sans Maxwel Cornet et Houssem Aouar. Le joueur de couloir gauche et le milieu de terrain offensif ont eu "une alerte musculaire", dixit Rudi Garcia, l'entraîneur lyonnais, et sont "incertains". "On verra jusqu'au dernier moment", a précisé le technicien rhodanien en conférence de presse.