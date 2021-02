OL - Coronavirus, absence de LDC, droits TV... L'OL a perdu 111 millions d'euros

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'Olympique Lyonnais a dressé un bilan économique du club, comme à chaque semestre. Et le club du Rhône évalue sa perte de 111 millions d'euros. Malgré cela, la situation économique de l'OL reste stable.

Dans cette somme importante, 64 millions d'euros n'ont pas été touchés par le club en raison de son absence à une Coupe d'Europe cette saison. Pour rappel, le championnat de France a été arrêté prématurément en raison de l'épidémie de coronavirus. L'autre partie, représentant 47 millions d'euros, concerne l'absence de revenus liés à la billetterie et à l'activité événementielle (environ 29 millions d'euros), et les revenus des droits TV manquants, à cause de l'imbroglio Mediapro (environ 18 millions d'euros).