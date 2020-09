OL - Daniel Riolo dégomme Rudi Garcia dans le dossier Memphis Depay

Daniel Riolo s'est payé Rudi Garcia, hier, dans l'After Foot de RMC ! L'éditorialiste s'est dit remonté par les déclarations du technicien lyonnais, concernant Memphis Depay et le mercato rhodanien en général : "Pour beaucoup de mes grands joueurs, s'ils ont l'occasion de jouer dans des grands clubs construits pour gagner la Ligue des Champions, je les emmènerai personnellement". Et ses propos ont du mal à passer.

"Cette déclaration de Garcia est terrible pour Lyon. Si je suis président de l’OL, je pète un câble en lisant un truc pareil. C’est humiliant et dégradant pour l’OL ! Ça veut dire que l’OL est un petit club. Sois lucide, mais ne dit rien, ne dit pas ça… Le message que tu envoies, c’est : ‘Lyon n’est qu’un marche pied’. Ok, l’OL n’est pas le Barça. Ok, l’OL n’est pas un prétendant à la victoire finale en Ligue des Champions. Mais Lyon vient de faire une demi-finale de C1 ! Là, c’est comme si tu dis : ‘On a sacrément chatté pour arriver dans le dernier carré’. Tu imagines la claque pour les supporters de l’OL… C’est comme si Garcia validait les critiques de tous ses détracteurs…" a-t-il déclaré.