OL - De Sciglio encense la formation du club

Arrivé en prêt en toute fin de mercato à l'Olympique Lyonnais, Mattia De Sciglio (28 ans) commence à prendre ses marques en France. Le latéral italien est apparu deux fois en Ligue 1 depuis son transfert et est revenu sur son choix de quitter la Juventus dans un entretien à la Gazzetta dello Sport.

"Je sentais qu'ils me voulaient vraiment et je voulais vivre une expérience à l'étranger. Garcia me connaît, il sait que je peux aussi jouer à gauche. Lyon est un club important, avec de jeunes joueurs très forts, comme Cherki, Aouar, Caqueret. Nous voulons revenir en Ligue des Champions", a affirmé De Sciglio.