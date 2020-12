OL - Denayer : "Il y a eu un déclic"

L'Olympique Lyonnais est invaincu lors de ses 13 derniers matches de Ligue 1 (8 victoires, 5 nuls), plus longue série en cours dans l'élite. "On s'est amélioré au niveau collectif", analyse Jason Denayer, le défenseur central rhodanien, à la veille de la réception du FC Nantes, pour le compte de la 17ème journée du championnat de France, la dernière avant la trêve hivernale.

"Je pense qu’on doit continuer sur la même lancée et garder la même motivation et la même dynamique. Il y a eu un déclic au niveau du collectif, on s’est beaucoup amélioré, tout le monde pense un peu plus à l’équipe. On travaille les uns pour les autres donc c‘est plus facile", a expliqué l'international belge, et d'ajouter : "On a gagné en sécurité car toute l’équipe travaille, quand on reçoit moins d’attaque c’est plus facile de défendre, et le fait d’être beaucoup plus collectif a rendu la tâche plus facile à toute l’équipe".