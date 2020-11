OL - Denayer : 'Le podium ? Cela montre qu'on est sur la bonne voie'

Hier après-midi, malgré une prestation d'ensemble très moyenne, l'Olympique Lyonnais a confirmé sa très belle forme du moment en venant à bout du SCO Angers (0-1, résumé et notes), lors de la 11ème journée de Ligue 1. Un court succès qui suffit au bonheur de Jason Denayer (25 ans, 9 matches joués en championnat cette saison), le défenseur central des Gones.

"Cette équipe angevine nous a posé des problèmes. C’est bien d’être sur le podium. Cela montre qu’on est sur la bonne voie et il faut continuer comme cela. C’est plus un message pour nous-mêmes. On a les capacités", a estimé l'axial belge (20 sélections avec les Diables Rouges, 1 but), dans des propos rapportés par le site officiel de l'OL.