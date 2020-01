OL - Depay a entamé sa rééducation

Victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier face à Rennes, Memphis Depay s'était fait opérer quelques jours plus tard à Rome. Forfait pour le reste de la saison, et donc l'Euro 2020, l'international néerlandais a débuté sa rééducation seulement 16 jours après son opération, en témoigne la vidéo postée par le joueur sur ses réseaux sociaux. Sur celle-ci, on le voit réaliser ses premiers exercices en salle. Le chemin sera long avant de retrouver les terrains, mais le Lyonnais semble déterminé à revenir en pleine possession de ses moyens.

16 days after surgery 🙏🏽 pic.twitter.com/XX9YDfZ178 — Memphis Depay (@Memphis) January 5, 2020