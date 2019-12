OL - Depay a été opéré en Italie

Après Jeff Reine-Adélaïde jeudi, Memphis Depay est passé à son tour sur la table d'opération. A l'inverse de son coéquipier qui est resté en France, le Néerlandais a décidé de rejoindre Rome pour être opéré du ligament croisé antérieur du genou droit par le docteur Pierpolo Mariani, un nom soufflé par son compatriote Kevin Strootman. Sur les réseaux sociaux, Memphis a posté un message destiné à ses fans dans lequel il dit notamment : "je veux simplement dire que j'apprécie énormément tout le soutien que j'ai reçu ces derniers jours !". Désormais, un long chemin vers la récupération se profile à l'horizon pour l'international hollandais qui sera éloigné des terrains durant de longs mois.

I just wanna say that I really appreciate all the support I received the last few days!!

“Your prayers have definitely been heard.

I’ll be out for a little while but ya’ll know I got a heart of a lion.”



God’s timing not mine. pic.twitter.com/9kWgxnDcJs