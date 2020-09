OL - Depay au Barça, Rudi Garcia répond à la rumeur

Trois ans et demi après son arrivée à l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay (26 ans), actuellement en rassemblent international avec les Pays-Bas, est plus proche que jamais d'un départ. Peu courtisé depuis le début du mercato, l'attaquant néerlandais aurait trouvé son bonheur selon la presse néerlandaise. En effet, l'ancien joueur de Manchester United aurait quasiment donné son accord au FC Barcelone pour un transfert situé entre 20 et 30 millions d'euros.

Une rumeur qui a explosé à Lyon et n'a pas manqué de faire réagir son entraîneur Rudi Garcia au micro de Téléfoot. " Cela s'appelle de l'encre pour les stylos", a lâché l'ex-technicien de l'OM. "Jusqu'au 5 octobre, dans tous les clubs qui ne sont pas en mesure de garder leurs meilleurs joueurs ou en raison de difficultés financières, j'ai peur qu'on soit obligé de vendre nos meilleurs joueurs. Pour les nôtres, on verra ce qui va se passer. Je fais confiance à mes dirigeants. Mais qui peut dire aujourd'hui que ce mercato sera comme les précédents ? (…) Je n'en sais rien. On ne sait pas. Les offres, pour l'instant, il n'y en a pas. Le président gère. Il l'a bien expliqué. Ce qui est certain, c'est que Memphis est un top player." Une chose est sûre. Memphis n'a pas fini de faire parler de lui concernant son avenir.