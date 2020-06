OL - Depay et Reine-Adélaïde attendus pour la reprise

Lundi, les joueurs de l'Olympique Lyonnais reprendront le chemin de l'entraînement après trois mois d'arrêt en raison de la crise du covid-19. Le club rhodanien sera le premier club français à reprendre et l'objectif est clair : être prêt pour la finale de la Coupe de la Ligue face au Paris SG et le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à la Juventus Turin. Pour ce retour au centre d'entraînement, le journal Le Progrès affirme que Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont eux aussi attendus.

Victimes d'une rupture des ligaments croisés en décembre dernier, les deux joueurs avait été opérés les jours suivants et avaient entamé un long processus de rééducation. Durant le confinement, ils en ont profité pour continuer leur convalescence et se rapprocher d'un retour sur les terrains.