OL - Depay sur le derby : 'J'ai appris très vite qu'il fallait gagner ce match'

Ce dimanche soir (21 heures, Groupama Stadium), l'Olympique Lyonnais recevra l'AS Saint-Etienne pour mettre fin à la 10ème journée de Ligue 1. Auprès de nos confrères de la chaîne Téléfoot, Memphis Depay est revenu sur ce derby si particulier. L'attaquant néerlandais (5 matches joués en championnat cette saison, 3 buts) l'avoue aisément : dès son arrivée entre Rhône et Saône, il a pris conscience de l'énorme importance de cette rencontre.

"Quand je suis arrivé au club, la première chose qui m'a été dite c'est 'ce match, vous devez le gagner'. Bien sûr je veux gagner tous les matches mais celui-ci est très spécial pour la ville et les supporters. C'est dans ton ADN quand tu joues à Lyon. Quand je suis arrivé, très vite, nous avons perdu contre Saint-Etienne (Ndlr, 0-2, en février 2017) et les supporters étaient très en colère. J'ai appris très vite qu'il fallait gagner ce match non seulement pour les rendre heureux mais aussi pour nous", a indiqué le numéro 10 des Gones.