OL - Des discussions ont débuté pour une baisse des salaires

Afin de limiter les pertes économiques du club, l'Olympique Lyonnais souhaite baisser les salaires des joueurs. Des discussions ont été entamées mais pour l'heure, les négociations coincent.

Personne n'est épargné par la crise économique liée à la situation sanitaire actuelle, y compris l'Olympique Lyonnais. Comme le reste des clubs français, les Gones vont accuser des pertes économiques importantes à l'issue de cette crise et les dirigeants tentent de limiter la casse. Dans cette optique, des discussions auraient débuté avec les joueurs afin de s'entendre sur une baisse des salaires de ces derniers, comme le rapporte L'Equipe ce vendredi soir.

D'après nos confrères, Jean-Michel Aulas a adressé un message à chacun de ses joueurs dans lequel il soumet l'idée d'une réduction salariale pour les mois d'avril, de mai et de juin. En fonction des salaires, des baisses de 25, 50 et 70% sont possibles. Déjà sondés il y a plusieurs jours à ce sujet, les joueurs rhodaniens s'étaient montrés plutôt réticents et leur position n'aurait pas vraiment évolué malgré la visio-conférence organisée ce vendredi entre les dirigeants et les cadres de l'équipe. Les joueurs se sont eux-mêmes réunis par le même biais par la suite et ont étudié plusieurs possibilités.

Comme l'ont avancé l'UNFP et la LFP, l'idée d'un report d'une partie des salaires plutôt qu'une réduction de ceux-là a été évoquée par les joueurs. Les Lyonnais ont également réfléchi à la proposition de leurs dirigeants et ils pourraient éventuellement trouver un terrain d'entente avec des pourcentages de réduction moins élevés. Certains seraient même favorables à ce qu'une partie de leur salaire serve à payer les pertes d'émoluments des salariés du club qui ont été placés en chômage partiel. Une nouvelle réunion par visio-conférence avec les dirigeants est prévue la semaine prochaine.