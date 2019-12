OL - Des discussions vont débuter pour une prolongation de Depay !

Malgré sa saison terminée en raison d'une grave blessure, Memphis Depay va entamer des discussions avec l'OL pour une prolongation.

Le verdict tant redouté après la sortie sur blessure de Depay face à Rennes a confirmé les peurs lyonnaises : le Néerlandais s'est bel et bien rompu le ligament croisé antérieur du genou. Il y a quelques jours, le Lyonnais a été opéré à Rome et il débute désormais un long processus de guérison. S'en suivra ensuite de longues semaines de réathlétisation. Si cette nouvelle est terrible pour l'OL, elle pourrait malgré tout entraîner un effet positif pour l'avenir, comme l'indique L'Equipe ce dimanche soir.

D'après nos confrères, cette blessure devrait pousser les dirigeants rhodaniens à entamer des discussions avec le joueur afin de trouver un terrain d'entente pour une prolongation de ce dernier. Arrivé en janvier 2017 entre Rhône et Saône, Memphis Depay est sous contrat jusqu'en juin 2021. Ainsi, le board lyonnais ne veut prendre aucun risque de le voir partir libre, et il s'agit également d'une belle marque de confiance de la part des dirigeants.

Propulsé capitaine de l'équipe cette saison sous les ordres de Rudi Garcia, Depay s'est affirmé comme un leader du vestiaire et n'a pas hésité à agir comme tel lors du récent conflit entre le groupe et les supporters. Auteur de 14 buts et 2 passes décisives en 18 matchs toutes compétitions confondues cette saison, il était l'un des rares lyonnais à répondre présent sur le terrain. Pour lui aussi, cette prolongation lui permettrait d'assurer son avenir, alors qu'il devra retrouver le rythme après avoir manqué plusieurs mois de compétition. Si les négociations pourraient s'étendre sur la durée avant qu'un accord financier ne soit trouvé, tout laisse à croire que les deux parties ne devraient pas avoir de mal à s'entendre sur la question.