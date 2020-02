OL - Deux incertains pour la réception de Strasbourg

À deux jours de la réception du Racing Club Strasbourg Alsace, prévue dimanche après-midi (15 heures, Groupama Stadium) dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1, Rudi Garcia, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, tenait son traditionnel point presse cette après-midi. Le technicien rhodanien a notamment fait un point sur son effectif, confirmant deux retours (Marcelo, Jean Lucas) et révélant deux incertitudes.

"Lucas Tousart et Karl Toko Ekambi sont incertains. Ils ont souffert de grosses contusions lors du dernier match. Ils ne se sont pas entraînés hier et ne s'entraîneront pas aujourd'hui", a expliqué Rudi Garcia devant les journalistes. "Léo Dubois a repris l'entrainement collectif depuis un petit moment. Mais il doit retrouver des sensations et du rythme. Son retour, ça peut être dimanche, comme ça peut être plus tard", a-t-il ensuite précisé.