OL - Deux latéraux rennais dans le viseur lyonnais

Privé de coupe d'Europe, l'Olympique Lyonnais n'a plus les arguments nécessaires pour convaincre ses meilleurs joueurs de rester. Alors que Rafael, Fernando Marçal et Kenny Tete sont déjà partis, les Gones pourraient perdre Jeff Reine-Adelaide (22 ans). Le prix de l'ancien angevin est d'ailleurs fixé à 30 millions d'euros. Le Stade Rennais est toujours intéressé par le profil du capitaine des Espoirs français.

Dans l'autre sens, Lyon se serait penché selon L'Equipe sur les cas d'Hamari Traoré (28 ans) et Brandon Soppy (18 ans) pour le recrutement d'un latéral droit. Depuis les départs de Rafael, Tete et Kalulu, les Rhodaniens ne disposent de plus qu'un joueur à ce poste en la personne de Léo Dubois. Les prochains jours en diront plus sur les actions lyonnaises dans cet fin de mercato.