OL - Deux nouveaux noms pour succéder à Florian Maurice

Alors que Jean-Michel Aulas a acté le départ de Florian Maurice vers Rennes, le président lyonnais souhaite trouver son remplaçant et en profiter pour restructurer la cellule de recrutement.

"Je l’ai élevé, aimé, et il nous tourne le dos le deuxième jour du confinement, alors que quinze jours avant, il avait démenti l’information, ça ne peut pas ne pas blesser" déclarait Jean-Michel Aulas pour nos confrères du Progrès au sujet du départ de Florian Maurice pour Rennes. Pas le temps de larmoyer pour le président lyonnais qui a déjà débuté les recherches pour trouver son prochain responsable de la cellule de recrutement. D'après RMC Sport, le patron rhodanien aimerait d'ailleurs profiter de l'occasion pour restructurer et densifier la cellule.

Les noms de plusieurs potentiels successeurs ont été avancés ces dernières heures et Bruno Cheyrou occupe la tête de liste. Le directeur sportif des féminines du PSG est très apprécié, notamment par Gérard Houiller, son ancien entraîneur qui s'occupe des négociations. Mais ce samedi, nos confrères révèlent deux nouveaux noms étudiés par le club français : Paul Mitchell et Eric Abidal.

Directeur technique de l'empire Red Bull, l'Anglais de 38 ans avait été courtisé par Manchester United la saison passée mais avait décliné la proposition. Les Lyonnais devront donc être persuasifs s'ils souhaitent convaincre l'ancien joueur de Wigan. Quant à Eric Abidal, son nom a été glissé à Jean-Michel Aulas mais aucune approche n'a eu lieu pour le moment. Passé par l'OL entre 2004 et 2007 et natif de Lyon, l'ancien international français connaît très bien le club et ne serait pas contre un retour chez les Gones. Affaire à suivre...