OL - Deux retours pour affronter Amiens, un seul latéral disponible

De passage en conférence de presse, à 24 heures de la réception d'Amiens (J23), Rudi Gacia a fait un point sur son groupe. L'entraîneur de l'OL enregistre notamment deux retours pour la rencontre avec Anthony Lopes et Martin Terrier.

"Ils devraient être dans le groupe. C'est un bonne chose. On va voir si Antho est apte. S'il se sent apte, il jouera. Martin a fait un bon retour avec beaucoup d'envie. Il a beaucoup travaillé" explique Garcia. En revanche, le technicien doit faire face à une pénurie d'absents chez ses défenseurs latéraux. En plus de Dubois et Koné (blessés), Marçal et Rafael seront suspendus. "Nous n'avons qu'un latéral demain avec Kenny Tete. Marçal et Rafael sont suspendus. On a une équipe caméléon qui peut changer de système. Maxwel pourrait jouer à gauche. On a des solutions devant."