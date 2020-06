OL - Di Meco accuse Aulas de 'mettre le bordel'

Sur RMC, Eric Di Meco a réagi aux différents actes de Jean-Michel Aulas ces dernières semaines concernant son envie de reprendre la Ligue 1. Le consultant estime que le président lyonnais "est en train de mettre le bordel" au sein de la Ligue...

"À un moment donné, quand tu es un président aussi important, charismatique, professionnel, que le président Aulas avec toutes les années qu'il a faites, le haut niveau et ce qu'il a fait avec son club, et que tu as gagné plein de combats dans ta carrière... Pour une fois que tu perds, rends les armes parce que tu n'as pas été bon. Le problème, c'est qu'il n'a pas été bon. Même quand il n'est pas bon, il veut gagner. Là, il est en train de mettre le bordel", a-t-il déclaré.