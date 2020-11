OL - Djamel Benlamri a impressionné pour sa première !

Djamel Benlamri a été impressionnant hier soir pour sa première apparition sous le maillot lyonnais. Une prestation qui mérite d'être soulignée !

Son arrivée en fin de mercato en avait surpris plus d'un, mais Djamel Benlamri a répondu sur le terrain, et de quelle manière ! Entré en jeu à la 52ème minute du match face à Lille hier soir (1-1, résumé et notes), pour remplacer Marcelo, exclu, l'international algérien de 30 ans a impressionné ! Solide dans les duels et généreux dans l'effort, le nouveau Lyonnais a convaincu les supporters en 38 minutes seulement.

On peut notamment souligner le fait que le Fennec a réglé le problème Burak Yilmaz pour la fin de la rencontre, alors que le Turc était tout simplement intenable en première mi-temps. C'est ainsi que Benlamri a remporté 100% de ses duels (5 disputés), pour 1 tacle et 2 interceptions.

Si la tournure du match l'a aidé à se mettre en confiance, notamment par l'infériorité numérique et les assauts répétitifs des Lillois sur les cages lyonnaises, Benlamri a multiplié les sauvetages grâce à ses 5 dégagements et 2 tirs bloqués. Enfin, il a été décisif avec 2 interceptions. Une première apparition plus qu'encourageante pour le Fennec, qui pourrait enchaîner avec une titularisation la semaine prochaine pour le derby face à Saint-Etienne, en raison de la suspension de Marcelo.