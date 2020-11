OL - Dubois : 'Le derby, c'est le match de l'année'

Après le match nul obtenu sur la pelouse du Lille OSC dimanche soir (1-1, résumé et notes) lors de la 9ème journée de Ligue 1, Léo Dubois (26 ans), le défenseur latéral droit de l'Olympique Lyonnais, s'est très rapidement projeté sur le derby de Rhône-Alpes à venir face à l'AS Saint-Etienne. Pour le numéro 14 des Gones (9 matches joués en championnat cette saison, 1 but), il s'agit purement et simplement du "match de l'année".

"On peut être fiers de nous, on a joué comme une vraie équipe, on a su défendre même si on préfère avoir le ballon", a tout d'abord savouré l'international français (5 sélections) auprès de nos confrères de la chaîne Téléfoot, et de se tourner vers la venue des Verts : "On va devoir se focaliser sur le match à venir, c’est le match de l’année. Quand on joue ensemble, avec la même envie et le même état d’esprit, on est difficiles à battre".