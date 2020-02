OL - Dubois annonce la couleur pour le derby

En conférence de presse ce vendredi après-midi, Léo Dubois, le défenseur latéral droit de l'Olympique Lyonnais, a abordé l'acte II du derby de Rhône-Alpes face aux Verts. Le numéro 14 des Gones (25 ans, 14 matches joués en Ligue 1 cette saison) a été très clair devant les journalistes : dimanche soir, il compte bien prendre sa revanche sur le match aller (défaite 1-0 dans le temps additionnel), qu'il n'avait pas terminé en raison d'une blessure.

"Le derby contre l’ASSE ? Ce sont des matchs différents, on se doit de gagner, on n’a pas le choix. La manière m’importe peu. On a cœur d’effacer le match aller. On a les qualités pour faire beaucoup mieux. On ne doit plus afficher ce qu’on a affiché là-bas. Leur mauvaise série ? Il faut la prendre en compte, mais les comportements ne sont pas les mêmes lors d’un derby. On se doit d’afficher une grosse prestation. On est chez nous devant nos supporters, on doit continuer à leur donner ce qu’on a donné contre la Juve", a expliqué l'ancien joueur du FC Nantes.