OL - Dubois incertain pour Rennes, Toko Ekambi vers un retour

Leader du classement (39 points), l'Olympique Lyonnais se déplacera en Bretagne ce samedi soir (21 heures, Roazhon Park) pour défier le Stade Rennais FC, quatrième (32 points). Pour cette affiche du très haut de tableau comptant pour la 19ème journée de Ligue 1, les Rhodaniens devront faire sans Bruno Guimarães, ni Moussa Dembélé. Léo Dubois, touché au mollet, pourrait rejoindre le contingent des joueurs indisponibles. En revanche, face aux Rouge-et-Noir, les Gones devraient enregistrer les retours de Marcelo et Karl Toko Ekambi.

"Léo Dubois est touché au mollet. On en saura plus toute à l’heure, on verra comment il se sent. Je n’en sais pas plus. Il y a de fortes chances qu’on ait Karl Toko Ekambi. Il faudra voir comment il se sent. Il y a le retour de Marcelo. Bruno Guimarães est toujours absent, tout comme Moussa Dembélé. Bruno travaille au Brésil. Il faudra six semaines pour Moussa. On attendra les consignes du chirurgien et du médecin. Il court depuis deux jours. On l’a ménagé. On attendait le feu vert des médecins", a indiqué Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL, en conférence de presse.