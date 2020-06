OL - Ederson dézingue Claude Puel

Après avoir fait ses preuves à Nice pour sa première expérience en Europe, Ederson avait rejoint l'Olympique Lyonnais en 2008 et y était resté jusqu'en 2012. Retraité des terrains depuis 2018, l'ancien milieu offensif lyonnais a été invité à révéler le nom de l'entraîneur l'ayant le plus déçu lors d'un entretien pour L'Equipe. Au moment de répondre, le Brésilien n'a pas hésité à donner le nom de Claude Puel, aujourd'hui sur le banc de l'AS Saint-Etienne.

"On n'avait vraiment pas la même vision du foot. Lui, il ne voulait que des joueurs qui savent courir, tacler et défendre. J'ai essayé mais ce n'était pas mon truc. Il n'a jamais accepté ma spécificité. La force d'un entraîneur, c'est de s'adapter au style de ses joueurs, non?" a-t-il confié à son sujet. Arrivé en même temps que le technicien français, Ederson avait vu son temps de jeu réduire peu à peu sous ses ordres.