OL - EDF : Rudi Garcia déçu pour Houssem Aouar

Alors qu'il s'apprêtait à découvrir sa première sélection avec l'équipe de France, Houssem Aouar (22 ans) a été contraint de déclarer forfait après qu'il ait été testé positif au coronavirus. C'est un ancien Lyonnais, Nabil Fekir (27 ans) qui l'a remplacé. Interrogé à ce sujet après la large victoire de l'OL face à Dijon (4-1), le coach Rudi Garcia s'est montré déçu pour son protégé.

"Houssem (Aouar) va bien" a d'abord tenu à préciser le technicien des Gones. "On a appris qu'il ne pouvait pas être avec le groupe et qu'il ne pouvait pas aller en équipe de France. C'est ce que je déplore le plus pour lui parce que Didier Deschamps ne s'était pas trompé en le convoquant. J'aurais aimé qu'il puisse porter le maillot bleu pour la première fois. Ce ne sera que partie remise (...) l'essentiel c'est qu'il aille bien au niveau de la santé" a ensuite déclaré Garcia.