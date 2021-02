OL - Entre être champion cette saison avec les Gones et son titre remporter avec le LOSC, Rudi Garcia a fait son choix

Après 26 journées de championnat, l'Olympique Lyonnais lutte toujours pour le titre et se trouve second à seulement trois points du leader lillois. Le même club avec lequel il avait était sacré champion de France en 2011. Un souvenir mémorable pour le coach rhodanien mais qui ne vaudrait pas autant qu'une possible première place à la fin de la saison avec l'OL. .

"Le premier, c’est comme le premier amour, il vous marque à tout jamais. Mais oui, être champion avec Lyon, ce serait plus fort compte tenu de la présence du PSG qui doit gagner chaque année" a déclaré le technicien de 57 ans lors d'un entretien accordé à France Football.