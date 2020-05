OL - Europe ou pas, Aulas rassure pour la saison prochaine

Après avoir détaillé les raisons qui le poussent à vouloir déposer des recours en justice, Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, s'est montré rassurant sur la saison prochaine. Qualification européenne ou pas, son club sera compétitif pour jouer le très haut de tableau.

"On n'a que deux joueurs en fin de contrat, Mapou Yanga-Mbiwa, et Lucas Tousart, qui est transféré à Berlin. Une partie du recrutement a déjà été faite (Ndlr, Tino Kadewere) et on lèvera l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi. On a déjà une très bonne équipe et on fera un recrutement pour jouer la Coupe d'Europe, et notre budget ne sera pas inférieur non plus", a-t-il assuré dans Le Progrès.