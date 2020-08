OL - Fernando Marçal (très) optimiste pour la LDC

Après avoir éliminé la Juventus en 8e de finale de la Ligue des Champions, Lyon devra battre Manchester City, demain soir, pour atteindre les demi-finales. Les hommes de Pep Guardiola ont éliminé le Real Madrid de Zinédine Zidane, pourtant intouchable en C1 depuis que le coach français est sur le banc. Néanmoins, cela ne fait pas peur à Fernando Marçal, le défenseur lyonnais. "Ils achètent les meilleurs joueurs, le coach fait partie du top 3... On n'est pas à égalité au départ, mais avec ce qu'on a fait contre Paris et la Juve, on a nos chances", a-t-il estimé dans un entretien au Progrès.

Selon le Brésilien, les joueurs lyonnais sont confiants et motivés pour atteindre la finale. "Dans le vestiaire, tout le monde pense aller en finale", a-t-il confié. Et l'ancien Guingampais a même été plus loin. "Et si on y va (en finale, ndlr), on aura de grandes chances de gagner", a-t-il annoncé. "On joue sur terrain neutre et sans public. C'est peut-être notre chance. Dans ce contexte, ce ne sera peut-être pas le favori qui gagnera", a conclu Marçal. Avant d'atteindre la grande finale, l'OL devra d'abord sortir City mais aussi le vainqueur du match entre Bayern Munich et le FC Barcelone (ce soir, à 21h). Le chemin est donc encore (très) long.