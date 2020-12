OL - Florent Da Silva signe en pro

Depuis plusieurs années, l'Olympique Lyonnais sort régulièrement un élément de son centre de formation qui vient éblouir les pelouses du Groupama Stadium. Ce mercredi, c'est Florent Da Silva qui rejoint la longue liste de jeunes du centre qui passent chez les professionnels. Le milieu de terrain de 17 ans vient de parapher son contrat et s'est engagé jusqu'en 2023 chez les Gones.

"Je suis très content de signer à l’OL. C’est ma dixième saison ici et une belle marque de confiance du club. Je signe mon premier contrat professionnel dans la ville où je suis né. C’est une grande fierté et une belle étape franchie. On va travailler pour en franchir d’autres car le plus dur reste à venir" a déclaré le jeune lyonnais.