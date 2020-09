OL - Garcia : "Être premiers au classement demain soir"

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Rudi Garcia, fixe l'objectif des Lyonnais lors du déplacement à Montpellier mardi soir, en match en retard comptant pour la 1ère journée de Ligue 1.

"On n'a pas eu beaucoup d'espaces dans les derniers matches. On verra ce qu'on va trouver à Montpellier demain mais on les a regardés à Rennes et leur dernière victoire. C'est plutôt une équipe qui attend, qui a de la qualité. C'est surtout une équipe qui est vaillante, la première sur le ballon, qui met beaucoup d'intensité dans les duels. Mais nous on veut être premiers au classement demain soir", a fait savoir le technicien rhodanien, en conférence de presse.